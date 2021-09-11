台劇女神吳婉君外型甜美，近來在本土劇《炮仔聲》、《天之驕女》等劇演出，精湛演技累積一票死忠粉絲，近來飛到美國探親兼度假的她，常在社群網站和粉絲分享日常生活，日前更直接曬岀身穿比基尼的養眼清涼照，讓粉絲看得血脈賁張。

吳婉君曬出側身躺在充氣泳池的照片，只見她對著鏡頭露出甜美微笑，開心表示：「儘管只是家後院，玩水曬太陽就是開心」，相當享受難得的愜意時光，身穿比基尼的她不吝嗇露出一對傲人北半球及深邃事業線，雪白肌膚更是一覽無遺，雖然沒有如同過往曬岀破尺度的辣照，但性感指數依舊破表，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，充滿無限遐想空間。

吳婉君的養眼照，短短時間就吸引上萬人按讚，網友也紛紛留言：「無死角的美人兒」、「光盯著你看就喘不過氣了」、「那麼多女明星看來看去，還是最愛妳」、「看到你活力滿滿，就心滿意足啦」、「如此火辣的身材到底是怎麼維持的」、「焦點總是落在妳最美的地方」、「女神好美」、「根本是送給粉絲滿滿的福利」。

吳婉君曬岀充滿邪惡視角的養眼照。（圖／吳婉君 Cocco Wu臉書）

相較於此次較保守的照片，吳婉君之前曬岀穿著黑色連身衣的照片，不僅直接拉下外衣拉鍊，秀出裡頭的養眼比基尼，由上而下的邪惡視角，讓她一對傲人的白皙北半球幾乎要蹦出，此外即便淡妝入鏡，仍看得出肌膚零瑕疵，被封為女神真的當之無愧。