安心亞錄影當天驚喜慶生。 （中天綜合台提供）

女星安心亞明(18日)生日，她日前進棚與阿Ken、納豆錄中天《同學來了》，製作單位特地準備慶生橋段，在錄影結束時驚喜送上特製的生日蛋糕，希望安心亞的生活如花朵般美麗綻放、絢爛而迷人，讓安心亞又驚又羞：「謝謝大家，真的太驚喜了！」

在眾人祝福之下，安心亞許下願望：「希望這不安定的日子能早點結束，讓一切恢復正常步入正軌，此外也希望《同學來了》能夠越來越好！」主持夥伴納豆也不忘送上祝福：「早日找到能照顧她的對象才是重點啦！」工作之餘感情超好的3人透露，早已約好私下慶祝，一起吃飯聊天，阿Ken打趣補充：「放心！我們不會整她，畢竟她在感情這條路已經被很多人整了！」

《同學來了》開播近1年，去年安心亞也在節目錄影時慶生，讓她驚呼「時間過得真快」，期盼能一直在節目中陪伴大家，用歡笑療癒所有人，阿Ken同樣也心生感觸：「這真的是孕育人才的地方，看著同學們從一開始生澀，到現在言之有物的樣子，真的非常感動，未來他們的發展都是指日可待！」

一年一度的壽星福利，安心亞則替自己謀福利：「希望能有機會和女神吳君如同台，她是我從出道以來一直崇拜的對象，不管是情感劇或是喜劇她都能詮釋得很好，希望自己未來也能有突破自我的機會！」

對於演藝圈前輩龍劭華猝逝，安心亞透露，在2013年時和龍哥有一起合作電影《阿嬤的夢中情人》，所以當聽聞消息時，讓她相當不捨，「龍大哥真的非常敬業，不管多累、多辛苦都還是把每一個畫面演到最好！當初演戲我的台詞非常多，在我很緊張的時候，大哥用他的方式讓我融入其中，給了我很多安定的感覺，至今還是非常難過。」也感念龍哥曾對她的照顧。