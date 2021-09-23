國民黨主席選舉朱張對決激烈，張亞中今天再槓朱立倫，質疑朱的核心價值「是否拳頭大就轉向」，更對朱立倫說「中國國民黨不以統一為前提」，反問朱確定要違憲嗎？
選戰倒數，張亞中今天三問朱立倫，首先，在兩岸關係上，他說，朱立倫在李登輝執政時，支持「兩國論」，到了中國國家主席習近平面前又主張「兩岸同屬一中」，張亞中質問「你的核心價值到底是什麼？」、「是不是拳頭大就轉向？」。
張亞中表示，朱立倫稱「中國國民黨不以統一為前提」，你確定要違憲了嗎？他很好奇朱對三民主義的解讀，並請朱說明變造三民主義的理由。
國民黨主席選舉朱張對決激烈，張亞中今天再槓朱立倫，質疑朱的核心價值「是否拳頭大就轉向」，更對朱立倫說「中國國民黨不以統一為前提」，反問朱確定要違憲嗎？
選戰倒數，張亞中今天三問朱立倫，首先，在兩岸關係上，他說，朱立倫在李登輝執政時，支持「兩國論」，到了中國國家主席習近平面前又主張「兩岸同屬一中」，張亞中質問「你的核心價值到底是什麼？」、「是不是拳頭大就轉向？」。
張亞中表示，朱立倫稱「中國國民黨不以統一為前提」，你確定要違憲了嗎？他很好奇朱對三民主義的解讀，並請朱說明變造三民主義的理由。
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