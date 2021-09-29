國民黨主席當選人朱立倫指出，「當選隔天收到中共賀電，是我與中共的共同決定」一事，民進黨發言人顏若芳今質疑，朱主席和中國共同決定的事情究竟還有哪些？中共賀電中提到，要國、共兩黨「共謀統一」，朱立倫主席立刻回覆要「反對台獨」，是否也是雙方共同決定？

顏若芳指出，朱主席在選前大力指控張亞中教授的主張是「紅統」，還曾在公開辯論會批判張亞中，簽協定協議或備忘錄可能違反兩岸人民關係條例，結果選後卻公然宣稱已與對岸達成「共同決定」？這是否自相矛盾？

此外，顏若芳表示，朱主席在跟對岸「共同決定」時，對於中共對台灣的打壓，包括禁止水果輸陸、軍機擾台以及限縮中華民國台灣的國際空間等作為，是否表達台灣人民的抗議？還是只敢應和中共對台的打壓？

顏若芳強調，在任何民主國家，各政黨「對內競爭，對外團結一致」應該是最基本的信條，然而朱主席甫當選即選擇往他自己口中的「紅統」路線靠攏，無論是為了聲量，或是藉勢壯膽。民進黨都認為這樣不會對國家有任何幫助，而這樣的政黨更不會得到人民支持。