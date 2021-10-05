國民黨祕書長黃健庭今天正式就任，面對黨內質疑黨性不堅的雜音，黃受訪嚴正駁斥此說法，強調自己沒有黨性不堅的問題，並說監察院的組成都是跨越黨派，不為特定政黨效力，而是為中華民國服務，最後國民黨不同意，他也婉謝提名，但監察院後來就被民進黨整碗端去。

國民黨主席朱立倫今天正式上任，外界對於其所聘任的祕書長黃健庭仍有反彈聲浪，因黃去年曾有意出任監察院副院長，遭質疑黨性不堅。黃健庭今天受訪時直接駁斥此說法，強調監察院是超越黨派的獨立機關，過去馬政府或其他政府執政，監院的組成都是跨越黨派，也會提名在野黨、無黨籍人士與社會賢達等。

黃健庭說，即便他擔任監察院副院長，也不是在為哪個政黨效力，而是為中華民國服務，當初他也是以此角度向前主席江啟臣報告，事實上，若國民黨沒有同意，他也是自動退出，但後來他退出之後，監察院就被民進黨整碗端去，這對監院的組織運作不見得是好事，他強調，「我不覺得這有黨性不堅的問題」。

不過，台北市議員徐巧芯突然退出黨內政論全組，遭解讀疑不滿朱立倫人事布局，徐強調，只是一個群組又不是退黨，外界擔憂加深整合困難度，黃健庭說，「不會耶」，他倒覺得如同朱立倫所說，要跟社會各界有多聯結的平台，而非限縮在愈來愈侷限的框架中，他深信自己能扮演此角色，跟更多團體做更好的聯結。

至於黨務經費，黃健庭說，募款是必然的，他跟朱立倫會一起想辦法來解決，但他認為，人才其實比財務更重要，當前最重要的工作是吸納更多人才加入國民黨，壯大國民黨，將來財務問題都可以解決。