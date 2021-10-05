公督盟今公布第10屆第三會期優秀立委及待觀察立委名，卻意外扯出國民黨今上任的黨主席朱立倫，引用「口袋國會」資料指台灣基進立委陳柏惟是「3零立委」，公督盟今表示，口袋國會就是朱立倫岳父高育仁所創的21世紀基金會所成立，公開關係不是可恥，但不要引用錯誤資訊破壞台灣政治氛圍。

公督盟今記者會快結束前，副執行長田君陽主動提到，朱立倫引用「口袋國會」資料指陳柏惟是「3零立委」，但這次陳無論是出席率、法案審查都在委員會平均值，提醒民眾公投投票都可以參考。

他說，反觀國民黨恰巧有三位立委在第三會期掛零，分別是孔文吉、陳雪生及廖國棟，零領銜提案，但三會期是法案會期，提案只是最基本。

執行長張宏林說，很多藍營立委都在裝天真說口袋國會是哪個單位？口袋國會就是朱立倫岳父高育仁的21世紀基金會所設，朱公開兩人關係不是可恥的事，朱要用自己家族所做的立委評鑑當然可以，但是請不要用錯誤資訊說謊，引用錯誤資料應該勇敢更正，不要家族搗蛋破壞台灣政治氛圍，要不是朱立倫故意，就是口袋國會有問題。

張宏林表示，他們對於民眾發起不適當委員罷免予以尊重，但是朱立倫要先道歉，引用資料錯誤、引用單位又是家族成立，誰有問題要先查清楚，政治藍綠攻防，是非為最基本的紅線。