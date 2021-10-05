國民黨主席朱立倫日前指台灣基進立委陳柏惟上個會期0提案，公督盟今天質疑，陳柏惟有7項法律領銜提案，朱立倫引用錯誤資料，應更正、道歉。對此，國民黨發言人凌濤說，根據立法院「議事及發言系統」查詢，陳柏惟在上會期所屬的「外交及國防委員會」就是0提案、0通過，事實確切可受公評，不必玩弄話術謊造政績。

朱立倫前天表示，陳柏惟在國會評鑑拿到0顆星，法案也是0提案、0通過，還支持通過大麻合法化等，此次除是罷免陳柏惟行動外，更是一個反毒的對決。

公督盟今天舉行記者會，揭露朱立倫引用「口袋國會」資料質疑陳柏惟0提案，所謂「口袋國會」是朱立倫岳父高育仁所創的21世紀基金會所成立，還說陳柏惟上會期有7個法律領銜提案，要求朱應為引用錯誤資料道歉。

對此，國民黨發言人凌濤指出，根據立法院「議事及發言系統」查詢，陳柏惟在立法院第10屆第3會期所屬的「外交及國防委員會」就是零提案、零通過，事實確切可受公評。

凌濤表示，不必玩弄話術謊造政績，如果陳柏惟不滿，應該對外直接說明在所屬委員會提幾案？不要蔑視立法院委員會的專業分工機制。