立法院副院長蔡其昌辦公室昨(10)日表態認為陳柏惟是優秀立委，對此，國民黨文傳會主委凌濤指出，民進黨支持陳柏惟就是對其人品及政治主張完全背書。針對蔡其昌辦公室為陳柏惟護航，凌濤抨擊，當總統府正在操辦盛大的典禮為中華民國慶生，蔡其昌辦公室卻表態支持台獨立委，是盼中華民國早日終結嗎？

凌濤今（11日）引用陳柏惟的主張跟行徑，於臉書「中國國民黨」發文5問蔡英文與民進黨：第一、是否同意陳柏惟主張修憲消滅中華民國，推動「一中一台」兩國論；第二、是否支持娛樂性大麻合法化；第三、是否支持年輕人去賭博電玩場消遣；第四、是否支持在立院強迫官員接受台語質詢；第五、是否期待如果沒有中華民國，台灣可成為美國第二大州？

對於上述的5個問題，凌濤質疑，如果蔡英文挺陳柏惟，就等於挺台獨、挺大麻、挺賭博性電玩場、挺言語霸凌官員、挺消滅中華民國成為美國第二大州；他要問，民進黨真的要替陳柏惟種種動搖國本、違反社會秩序與善良風俗的主張背書嗎？

凌濤指出，這場罷免並不是政治攻防，而是要捍衛社會秩序、找回善良與正直的道德保衛戰，但大家十分訝異，民進黨居然傾全黨之力來挺陳柏惟。而在陳柏惟肇逃事件曝光且未解釋逃逸理由後，民進黨民代竟還群起在臉書留言為陳「加油」，顯示出民進黨的道德觀跟陳柏惟已經是一丘之貉。

此外，針對蔡其昌辦公室為陳柏惟護航，凌濤抨擊，10月10日當天上午，當總統府正在操辦盛大的典禮為中華民國慶生，蔡其昌辦公室卻扭頭表態支持台獨立委，難道是盼望中華民國早日終結嗎？如果對中華民國毫無忠誠，蔡其昌也不該繼續竊佔國會副院長的廟堂名器，宜速速請辭為好。凌濤認為，罷免權是憲法賦予人民的權利，呼籲民眾出來投下罷免票，捍衛善良價值，才能教訓劣質民代，繼續導正與深化我國的民主發展。

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