台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免投票，進入最後一個星期。陳柏惟繼續「苦行」100小時，由於最近台灣接連發生憾事，陳柏惟婉謝政治人物陪他同行，陳柏惟還表示，走到腳有點痛，未來可能會改苦行方式，只有進村莊時才會步行，希望爭取選民投反對罷免票。前民進黨立委郭正亮認為，目前雙方對決，如果陳柏惟不是用車隊遊行來衝最後一個禮拜，那關鍵會是罷免方的動員能力，因陳柏惟大概已經確定不可能動員出那麼多票了。

郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中表示，高雄城中城大火，讓很多政治動作都暫停。陳柏惟也呼籲，本來要陪他走的人不要來，讓他自己走就好。因為他本來就已經訴求要對決，他可能預期到對手可能有25％，這樣會讓他的票出不來。

郭正亮接著表示，如果沒有很有強度的車隊遊行，台中二選區很大，像以前他們在選舉時，最後大概一個禮拜都是車隊遊行，怕沒有辦法引起大家注意、所以一定要看到人。因為目前已經是對決盤，如果陳柏惟不是用這種強度來衝最後一個禮拜，那關鍵會是罷免方的動員能力，而陳柏惟這邊大概已經確定不可能動員出那麼多票了。

罷免團體今天兵分五路，分別在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰做最後衝刺，刪Q總部表示，最近越來越多民眾打電話來希望罷免活動絕對不能停下腳步，因為陳柏惟陣營的大動作越來越大、小動作越來越多，絕對不能鬆懈，加上陳柏惟不斷用「苦行」、「悲情」的方式來打柔性訴求。