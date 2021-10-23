陳柏惟罷免案過門檻!挺刪Q鄉親拍手歡呼

台灣基進立委陳柏惟罷免案於今(23)日進行投票，根據中選會統計，投票率高達51.72%，而最後陳柏惟被以7萬7889票罷免。同時，許多民眾對陳柏惟過去的對手、前國民黨立委顏寬恒的動態也十分關注，更有不少支持者湧入顏寬恒的服務處關心，但顏寬恒並未現身。不過，人在現場的顏寬恒阿公顏懷對於顏寬恒有機會能參加未來的補選感到十分開心。

綜合媒體報導，下午4點罷免投票結束後，不少顏寬恒的支持者來到他的服務處一同關心罷免案開票結果，但值得注意的是，顏寬恒和父親顏清標並未到場，不過顏寬恒的阿公顏懷以及妹妹顏莉敏都有在現場與民眾一起關心開票的過程。

開票到下午5點多時，同意罷免票突破罷免門檻，現場民眾紛紛拍手歡呼，並對結果感到十分開心。同時，有媒體問顏懷，對顏寬恒可以參加補選感到高興嗎？顏懷則回答，「有啊」。

針對陳柏惟罷免案投票結果，中選會指出，第10屆立法委員陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會表示，依公《職人員選舉罷免法》第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。