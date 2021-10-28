中二選區補選 郭正亮爆國民黨有一變數 可請出這猛將

《正常發揮》

臺中第二選區臺灣基進立委陳柏惟遭罷免後，將進行補選，民進黨前不分區立委林靜儀，獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向蔡英文推薦徵召林靜儀出戰補選。臺中市黨部28日表示，前立委林靜儀已將戶籍遷至烏日區，應是由她參加補選，但黨中央還未對外正式宣布。前民進黨立委郭正亮則表示，國民黨有一個變數，民調將近7成的盧秀燕在此次補選就可以出全力輔選可以出全力，這就會變成盧秀燕和總統蔡英文的對決。

郭正亮28日在中天政論節目《正常發揮》指出，國民黨有一個變數，這次臺中二選區補選，臺中市長盧秀燕可以出全力，因為盧秀燕不可能不支持。主持人王又正補充說「會變成盧秀燕和蔡英文的戰爭？」郭正亮回說，「對」，盧秀燕的民調將近7成。

針對民進黨現在推出的人選，郭正亮也透露，民進黨也推不出其他牌，因為臺中市議員陳世凱的民調，在那一區的議員中，是倒數第一，民進黨中市議員張家銨則是倒數第二；前3名都是國民黨。陳世凱已輸國民黨前立委顏寬恒兩次，承受不了再輸第3次，陳世凱可能想說明年保住議員就好，而張家安才第一屆，這個局他也撐不起來。郭正亮甚至坦言，離補選只剩3個月，也沒人了。