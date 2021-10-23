直播》罷免門檻過關 陳柏惟抵總部將發表感言。(圖/中時新聞網)

【LIVE直播】陳柏惟罷免案通過！挺Q現場支持者最新畫面 2021.10.23 @中時新聞網

2021罷免陳柏惟立委選舉得票數分析。（圖／陳友齡製圖）

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今投開票，同意罷免票數已過門檻73744票，同意票也領先不同意票。陳柏惟也抵達現場發表感言。陳柏惟上台眼眶泛淚嘆了一口氣表示，他要笑著跟大家說一聲謝謝，3Q。「我不是少做兩年三個月，我不是輸，我立委多做了一年九個月的經驗」，他自知對大家有很多虧欠，也很感謝大家給他一個作立委的機會，他很感謝台中鄉親。

截至下午6點15分開票結果，同意票為7萬7899票，不同意票為7萬3444票。

直播》罷免門檻過關 陳柏惟抵總部將發表感言。(圖/中時新聞網)

立法院副院長蔡其昌表示，對於今天的結果，他呼籲支持者不要去怨恨罷免方，要檢討自己有那裡做不夠，今晚我相信很多人很難過，很多人不捨，大家對於這樣的結果一定會有很多話想說，但我要跟大家說，難過一晚就好，我們跟柏惟一樣都是普通人家庭，拜託大家繼續努力，把選區贏回來。

陳柏惟上台落淚表示，「我要笑著跟大家說一聲謝謝，3Q，陳柏惟說，我不是少做兩年三個月，我不是輸，我立委多做了一年九個月的經驗，台灣基進對罷免案也承擔了很多，這次長大了。這次不同意罷免票，有7萬多票，也在門檻邊緣，這代表花了我們一年九個月時間，拿下了7萬3433票(不同意票)在地鄉親的認同，他要台下支持者給自己一個掌聲。這代表台灣人民對青年參政仍然有期待，只是這段時間的努力，依然沒辦法說服多數人，這也代表台中第二選區民眾認為我做的不夠好」。

陳柏惟強調，「我這次輸，我完全不抱怨，但是希望往後抹黑的奧步可以越來越少。未來還有公投、縣市長選舉，需要各位台灣的主人一起努力。陳柏惟坦言，最後2周的往事，都被人挖出來，當然，這一定程度有影響最後的投票，但是，這不代表有不好的過去的人，就不能參政」。

他要拜託大家，「未來的日子，繼續當台灣民主選團的義工，想辦法影響身邊每個人」。台下支持者群情激動喊加油後，陳柏惟繼續說，「接下來，我還有7天的立委可以做，這7天會把最後的工作都做好，他自知對大家有很多虧欠，也很感謝大家給他一個作立委的機會，他很感謝台中鄉親」。