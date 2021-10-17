陳柏惟罷免案最後黃金周，罷免團體「刪Q總部」動員志工進行市場掃街。國民黨主席朱立倫17日上午到台中沙鹿參加客廳會催票，他曾批陳是「3零立委」，今再批「3毒立委」，針對被罷免案指顛覆台灣，朱強調「這是民生、地方及是非議題，無關黨派、意識形態。」

樂群新莊一早廣播動員居民，在社區籃球場集結近200人參加罷免陳柏惟客廳會。朱立倫到場為罷免陳柏惟催票，他一一細數陳柏惟的爭議言行，懇託台中海線民眾都能站出來投票「刪Q」，罷免不適任立委。

針對外界質疑罷免陳柏惟有利於國民黨跟共產黨，更影射中國大陸試圖遙控親中勢力，顛覆台灣政府，暗指國民黨就是「親中勢力」。

朱立倫嚴詞駁斥，「如果全台灣只剩一個問題永遠都是所謂的親中賣台，那就是民進黨的大內宣，就是民進黨永遠造謠抹黑。」

朱立倫炮火瞄準陳柏惟表示，今天在台中這個地區，大家是針對一位支持開放毒品，又支持讓大家吃萊豬吃毒豬，又支持希望PM2.5繼續燃煤、繼續造成毒空氣。一位支持毒品、毒豬、毒空氣的「三毒立委」，我們把他刪掉，這才是我們的共同目標，

朱立倫強調，這是一個民生議題、地方議題、也是一個是非議題，跟黨派、任何意識形態沒有關係。他對於陳柏惟的苦行100小時不予置評，強調持續號召所有真正愛台中的朋友們出來投票，大家共同刪掉想開放毒品、又吃毒豬、又毒空氣的立委。

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