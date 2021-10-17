高雄城中城大火造成46人慘死，成為高雄有史以來最大火警慘劇！罹難者昨（16）日在家屬引靈至聯合靈堂後，政治人物相繼前來致哀；繼賴清德副總統今日上午短暫停留半小時後，前副總統吳敦義隨後也到場致哀，行政院長蘇貞昌刻意避開吳，後腳到，在靈堂待了15分鐘後，在市長陳其邁陪同下步出靈堂，只見蘇揆不斷對陳其邁比手畫腳，似乎趁機面授機宜一番。

前副總統吳敦義今上午10時58分許抵達罹難者聯合靈堂，向罹難者上香後並向家屬一一致意後，未多停留，也未接受媒體訪問即離開。

前副總統吳敦義今天上午也至城中城大樓罹難者聯合靈堂上香致哀。（石秀華攝）

原預定11時20分抵達的行政院長蘇貞昌，比預計時間晚了14分鐘，似乎刻意避開政治宿敵吳敦義，直至11時34分抵達現場，蘇揆在市長陳其邁陪同下，進入聯合靈堂，先向罹難者上香，並一一向家屬致意，在靈堂待了約15分鐘。

蘇貞昌和陳其邁連袂走出靈堂時，在步下樓梯前，轉身對著站在左手邊的陳其邁比手畫腳，媒體因站在採訪區外，無法聽見2人談話內容，只見蘇揆不斷對著陳其邁咬耳朵，邊走邊比手勢，似乎在面授機宜昔日副手陳其邁要如何善後重大災難，抑或如何躲過政治風暴。