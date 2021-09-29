孫文學校總校長張亞中(右)。（POP撞新聞）

國民黨主席選舉落幕，新任主席為前新北市長朱立倫，競選期間和朱激烈交鋒的孫文學校總校長張亞中以得票6萬餘票敗選，由於兩人在選戰中多次激烈交鋒，外界也好奇張未來是否出征首都之戰。資深媒體人黃暐瀚今(29日)在臉書透露張亞中的下一步，目前計畫應該是不會進黨中央、不會選高雄、台北市長，而是繼續留在孫文學校。

黃暐瀚今在臉書指出，選後泯恩仇，朱立倫昨(28日)拜會主席張亞中進行70分鐘的會談，一對一，外人不知談了什麼？談完之後面對媒體，張亞中提出「紅統說給交代」與「依法不依人、依智不依識」的十字建言，而外界相當關心，朱立倫有沒有邀請張到黨中央一起打拚。

張亞中今到由黃暐瀚主持的廣播節目《POP撞新聞》則直言，「完全沒有這樣的打算(出征首都之戰)」；至於昨天朱是否延攬入黨中央服務，張說，「現在沒有這種考量，人家也沒有」。

黃暐瀚說，簡單結論，張亞中目前的計畫應該是不會進黨中央，不會選高雄市長，也不會選台北市長，「繼續留在孫文學校，為自己的理念打拚」。