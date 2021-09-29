日本自民黨今天舉辦總裁選舉，由前外相岸田文雄勝出，將成為日本新首相。國民黨主席當選人朱立倫晚間恭喜岸田文雄當選，強調國民黨與自民黨有長遠深厚的友誼，他在競選期間說過要重新強化對外溝通管道，讓國際社會聽見國民黨的聲音，期待兩黨之間，台日之間有更多的交流，共同為區域繁榮與和平努力。

以下是朱立倫給岸田文雄的道賀信：

日本自由民主党総裁

岸田文雄 閣下

自由民主党総裁のご当選を衷心よりお祝い申し上げます。閣下の卓越した指導の下で、自由民主党の益々の御発展、そして中国国民党と貴党の関係が一層強化されることをお祈り申し上げます。

2021年9月29日

中国国民党主席当選人

朱立倫

（正體中文版）

日本自由民主黨總裁

岸田文雄 閣下

欣聞閣下當選自由民主黨總裁，至表賀忱。相信自由民主黨在閣下卓越的領導下，黨務必定蒸蒸日上，並盼進一步強化中國國民黨與貴黨關係。謹此馳賀。

2021年9月29日

中國國民黨主席當選人

朱立倫