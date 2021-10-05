國民黨主席朱立倫今天上任後，隨即主持中常會，會中不僅通過朱立倫提出的黨務人事案，也通過設立「2022九合一地方選舉策略小組」、「國際事務工作小組」、「兩岸事務工作小組」等特別工作小組，未來將陸續向中常會報告設立進度，同時也請祕書長黃健庭研議黨部主委、區黨部主委由黨員直選的可行性。

國民黨中常會今天通過由黃健庭擔任國民黨祕書長、江俊霆擔任專任副祕書長兼主席辦公室主任；林為洲、李彥秀、羅智強、謝衣鳯擔任義務副秘書長等相關人事案，將提請30日的第21屆第1次全代會或中央委員會全體會議追認。

另外，中常會也通過中常委黃紹庭的提案，於黨主席朱立倫辦公室下設置「2022九合一地方選舉策略小組」、「國際事務工作小組」、「兩岸事務工作小組」等特別工作小組。

提案內容指出，因應2022年選舉，「2022九合一地方選舉策略小組」由朱立倫召集具備選戰經驗的黨內同志及社會賢達組成，共同研擬選戰策略及科學、公平的提名機制，期盼在鞏固原有縣市外，為黨收復失土、擴張執政版圖，進一步為2024重返執政打下良好的政治與民意基礎。

另外，為加強與各國官方及民間各界溝通、傳遞國民黨對國際社會的聲音，「國際事務工作小組」即刻設立駐美國代表處籌備處，啟動駐美國代表處相關籌備工作；由朱立倫召集具備國際事務工作經驗的黨內同志及外部專家學者加以推動。至於「兩岸事務工作小組」重新恢復兩岸的溝通管道與交流平台，由朱立倫召集具備對兩岸事務工作經驗的黨內同志及外部專家學者，以推進相關工作。

對於上述提案，朱立倫裁示具體規劃，並在中常會報告設立進度。此外，中常委林金結也提案，鑑於2017年首次10縣市黨部主委由黨員直選，隔年贏得14縣市長執政，建請全面推動各縣市黨部主委、區黨部主委開放由黨員直選，對此朱立倫交由祕書長黃健庭研議。