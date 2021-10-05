日本首相岸田文雄在10月4日晚間的記者會上，對於中國大陸能否加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）顯示出慎重態度。他明確表示「中國能否符合CPTPP的高水平？仍然很不透明」。岸田對於台灣申請加入CPTPP，則表示了歡迎的態度。

中國大陸政府9月16日宣布正式申請加入CPTPP。岸田提出看法稱，在重視國有企業和智慧財產權保護等方面，中國大陸難以滿足CPTPP要求的自由貿易標準。

據日本經濟新聞（中文版：日經中文網）5日報導，岸田還針對中國大陸提出，「對於自由、民主、法治和人權等價值觀，存在令人懷疑的做法」。他主張「將攜手擁有普世價值觀的同盟國等，向中國堅決說出該說的話」。

9月22日，台灣以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）名稱申請加入CPTPP。時任日本官房長官加藤勝信24日表示，根據協定規定，台灣加入CPTPP是可能的。而據澳媒報導，澳洲政府也正在幕後與日本、加拿大及其他CPTPP的成員國合作，為台灣加入該協定尋找途徑。

據共同社報導，加藤勝信說，CPTPP「規定新加入的對象為國家或單獨關稅區。台灣加入CPTPP在協定上是可能的。」他並說，將切實評估台灣是否準備好充分滿足高水平的規則。日本副首相兼財務大臣麻生太郎也稱：「台灣是共同擁有基本價值觀的重要夥伴。申請對日本來說是應該歡迎的。」