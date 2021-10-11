陽明海運董事長鄭貞茂今（11）日表示，航運業薪水很高，但還會更高，陽明在貨櫃三雄中待遇較低，這次準備帶頭調薪，也歡迎同業都加入加薪行列。

陽明已經很久沒有全員加薪，今年4月為課長級以下基層員工調升薪資4～5％，如今呼應政府軍公教人員加薪辦法，將擬定全員加薪的計畫，送交董事長討論。

而此舉先獲得泛公股的台航響應，台航董事長劉文慶表示，公司今年獲利佳，按照市況預估到2024年都會賺錢，因此可望配合公教人員調薪辦法做規劃，視年資、績效，在明年調薪3～7％，平均約5％。

鄭貞茂今日受邀出席船長公會60週年慶祝大會，他在致詞時表示，海運市場生意不錯，但壓力更大，過去聽到「人安、船安、貨安」，自己接下陽明董事長之後體會非常深，現在全球主要港口塞港嚴重，船隻調度安排不易，船員的安全關係到船安與貨安，而船隻發生狀況多半在國外，相關從業人員工作的擔子都很重。他基於照顧員工的心，開始思考全員加薪的規劃。

再者，為了滿足國內企業界需求，陽明今年來也配合經濟部與交通部，開了好多加班船為國內廠商疏運貨物。