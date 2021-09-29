針對民進黨發言人簡舒培議員批評國民黨在國會的負責任監督，朱立倫辦公室發言人凌濤表示，簡議員身為民意代表對於蘇貞昌的蠻橫施政行為卻能夠置若罔聞，繼續為民進黨政府的錯誤施政擦脂抹粉，民進黨只是成為「亂騙黨」。

凌濤認為，民進黨列舉一堆蔡政府「防疫成果」，也無法解釋為何民調上蔡英文、蘇貞昌最新民調雙雙跌落，民眾更因為成為「疫苗孤兒」，對蔡政府防疫政策投出不信任票，若民進黨要老王賣瓜，不妨看看全球「防疫韌性排行榜」中台灣已經跌至41名，慘輸墨西哥、埃及、奈及利亞；在日本最新的疫苗護照名單中更是看不到中華民國。

而對於民進黨質疑兩岸賀電往來內容是否為共同決定及是否與選前言論自相矛盾一事，凌濤表示，共同決定賀電時間一事與民進黨所舉違反兩岸人民關係條例之情事，兩者內容有巨大落差，建議民進黨發言人先詳讀法條內容釐清情況。

此外，凌濤指出，在任何民主國家，對內認同國家內涵、認同國號與國旗應為最基本共識。然而民進黨執政後處處在護照、總統簽名與國慶主視覺上「去中華民國」，不敢面對自我、大聲主張台獨，只敢借殼上市、偷偷抹除中華民國。

凌濤強調，民進黨一手消費中華民國，另一手實行去中華民國化、逐步走向台獨的欺騙行為，致使台海情勢走向冷和甚至引發潛在衝突情勢，令台灣人民與區域近鄰十分不安。國民黨與台灣主流民意、美國政府與中國大陸站在一起共同決定「反對台獨」，維護區域和平，也只是剛好而已。