立法院長游錫堃 (吳家豪攝)

國民黨昨日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，今則控訴昨日主持院會的立法院副院長蔡其昌不公，要求將蔡移送紀律委員會。蔡其昌今日回應，自己的工作就是讓議事順利運作，藍營昨日丟麥克風架丟手機，請問是誰該被移送紀律委員會？立法院長游錫堃表示，會請議事處寫報告，再回覆國民黨立院黨團總召費鴻泰。

蔡其昌指出，民進黨一直跟國民黨團協商，一路讓步，但國民黨又反悔，不接受協商結論，又杯葛，昨天在議場又折斷鐵製麥克風、丟手機、攀爬主席台等等，妨礙別的委員質詢，請問這樣是誰該送紀律委員會？

蔡其昌說，若鐵製麥克風穿刺傷到人，那就不只是移送紀律委員會，而是要移送法院了，這種行為不反應，不知道是什麼邏輯，台灣是否真的需要這種在野黨？還是這就是國民黨新任黨主席朱立倫上任後的起手式，準備讓台灣民主癱瘓嗎？

蔡其昌表示，在野黨應該是在國內競爭，但對外要團結，也要扮演好監督的角色，讓台灣民主順利發展，利用質詢，把執政黨問倒，才是反對黨走向執政的道路。

針對藍營對於當日議場前後門開門的質疑，游錫堃說，根據自己收到的訊息，並沒有這麼回事，現在應該已經釐清。至於是否要將蔡其昌移送紀律委員會，這得交由院會決定。