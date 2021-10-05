2021南國漫讀節以「前往南方的閱讀派對」為題，展開5個月、近50場閱讀活動，16日於屏東總圖舉辦的開幕論壇，由屏東縣長潘孟安、《斯卡羅》導演曹瑞原、閱讀大使劉冠廷、設計師詹朴、雲門舞集創辦人林懷民及策展人張鐵志等人，以3場跨界重量級講座，開啟全台最大閱讀盛會。

南國漫讀節首場開幕講座由潘孟安與曹瑞原以「土地從不拒絕任何種子—從影劇《斯卡羅》看見台灣文化的共榮」為題，探討屏東在大航海時代扮演的重要地位。

緊接第2場開幕講座，集結漫讀大使劉冠廷、詹朴及張鐵志，3人以「作為一個說書人，用 ＿＿說故事？」為題，對談彼此如何將戲劇、設計、編輯等專業作為起點，創造一束束照向思想的光。

最終場開幕講座，由林懷民壓軸登台，以「一個南部孩子的江湖行」為題，回顧自身從南方出發，以及創辦雲門舞集後的漫漫歲月。

屏縣府文化處長吳明榮表示，長達5個月的南國漫讀節，力邀各地數十位文化人、將帶領眾人走入屏東，合力打造50場閱讀活動、35場講座、5班忘憂藍皮火車、5場南方漫遊走讀、2場森林閱讀市集及3場藝文展演。

多元豐富且陣容堅強的閱讀講座，匯聚包括《傀儡花》作者陳耀昌、作家蔡詩萍、平路、馬欣及洪震宇；詩人許悔之、導演王小棣、行政院政務委員唐鳳、獨立音樂家兼作家鄭宜農、劉克襄、排灣藝術家撒古流．巴瓦瓦隆等多位文化人，從10月至明年2月接力點亮整個南國。