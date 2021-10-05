台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行罷免投票，國民黨方面針對陳柏惟擔任立委的表現，以及爭議議題連連開砲，引發各界關注。宅神朱學恒發現，在公督盟公布的最新一期優秀立委名單中，並沒有陳柏惟，他忍不住開酸，陳柏惟該把宣傳標語改一下了，「不哭不哭」。

公督盟今(5日)公布立法院各委員會優秀立委名單，民進黨有18位優秀立委，國民黨4位，民眾黨3位，時代力量3位，無黨籍1位，無待觀察立委。

此外，優秀立委（黨團幹部）這次從缺；公督盟認為，預算審議進度不但空轉，規模5兆的國營事業預算至今仍未三讀，立法院正副院長及各黨團幹部絕對責無旁貸。

這次評鑑優秀立委名單：民進黨包括王美惠、張宏陸、趙天麟、劉建國、蔡適應、陳亭妃、賴瑞隆、沈發惠、林楚茵、張廖萬堅、黃國書、李昆澤、江永昌、黃世傑、羅致政、吳玉琴、莊競程、蘇巧慧。

國民黨立委：楊瓊瓔、謝衣鳳、洪孟楷、蔣萬安；時代力量：邱顯智、王婉諭、陳椒華；民眾黨：張其祿、邱臣遠、賴香伶；無黨籍：林昶佐。

朱學恒看到公督盟公布的優秀立委盟單後，在臉書上發文表示，恭喜陳柏惟不是本會期公督盟評鑑優秀立委，「麻煩把宣傳標語海報什麼更換一下，不優秀囉」，他還安慰陳柏惟，「柏惟不哭不哭，眼淚是珍珠」。