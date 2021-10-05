56架解放軍軍機擾台創下新高數量，創下國防部公開共機動態以來最多的紀錄。對此，藍委陳玉珍直言，自己擔心「溫水煮青蛙的效應」發生，讓國人都麻木了，萬一有天真發生什麼事、大家也不知道、無法因應。她因此呼籲蔡政府，如果無法找到和大陸溝通的管道，那必須清楚告訴人民，「我們要做怎樣的準備」。

據國防部昨（4日）公布最新共機動態顯示，共機有52架侵擾西南空域，再創單日侵擾最高紀錄，包括34架殲-16、2架蘇愷-30，及2架運8-反潛機及2架空警-500，12架轟-6空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。但後來共機又增四架次，軍方深夜公布統計昨全天共有56架次共機擾台。

對於共機擾台架次一再創新高，陳玉珍昨在政論節目「少康戰情室」上表示，大陸軍機從去年遶台後，架次越來越多，但人民越來越無感，她很擔心會產生溫水煮青蛙的效應，哪一天是否會突然發生什麼事情，「我們也不知道」。

陳玉珍直言，她當然知道民進黨政府的反應最常就是罵大陸，罵大陸是基本的，但問題是罵了也無濟於事，蔡政府在2016年上任時說，兩岸會維持現狀，但是現在看到得是，除了罵以外，台灣就跟大陸失去溝通的管道，台灣也就變成地表上最危險的地方。

陳玉珍認為，如果台灣和大陸一直找不到溝通的管道，假設這樣的情形一直下去，台灣除了依靠民主盟友以外，蔡政府必須很清楚告訴人民，「我們要做怎樣的準備」。