綠營市議員謝志忠表決台中購物節預算時，同時舉雙手及單腳強調他有3票。（陳世宗攝）

台中購物節3.5億元追加預算藍綠攻防 表決5比1照案通過並附帶意見

台中購物節3.5億元追加預算案，今天於台中市議會財經委員會審查時，藍、綠展開激烈討攻防，綠營議員主張送大會討論，引起藍營5位議員強烈不滿，會中藍營冉齡軒與綠營召集人蔡耀頡爆發口角最後採取表決；藍營以人數優勢5比1勝出，作成照案通過並附帶決議，謝志忠保留大會發言權，送大會6日進行二、三讀。

台中市議會財經委員會今天審查台中購物節追加3.5億元預算。綠營市議員謝志忠要求經發局提出去年搭配三倍券的效益評估？及今年3.5億元的預算是如何編出來？無黨市議員陳清龍說，經發局今年預計創造175億到246億元以上的經濟產值，是如何評估的預期效益。

藍營市議員陳成添、黃健豪、陳文政、冉齡軒、陳本添等認為，各行各業都巴望這筆預算趕快過摩拳擦掌，希望拿到5倍券商機贊成通過。陳成添說，各縣市搭配5倍券的做好不一，台中市每天抽一千名每人5000元是很有吸引力，期望能創造好的效益出來。

綠營召集人蔡耀頡說，很多議員無法參與委員會討論，他主張送大會討論，並強調他不是反對。引起藍營議員冉齡軒不滿指出，我們都是有水準的議員，依慣例應在委員會作成決論，有意見再保留大會發言權，否則要委員會何用？蔡耀頡反駁強調說，他又不是反對預算為何要暗示誰沒有水準？冉齡軒事後向蔡耀頡道歉，表示她沒有罵人的意思。

無黨籍市議員陳清龍居間緩頰說，既然大家無法達成共識就建議採取表決，蔡耀頡提出兩方案，第一是照案通過並附帶意見，第二送大會討論，經表決後5比1，全案通過並附帶謝志忠所提三倍券效益評估等；綠營只有謝志忠1人在場同時舉雙手及舉單腳，仍不敵藍營的人數優勢，他表示要保留大會發言權。