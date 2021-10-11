救援情況在中午排除，道路恢復暢通，詳細車禍肇因，警方還要進一步調查。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國慶假日期間，台中市北屯區有大坑風景區登山步道，11日上午9時許，很多人車來往的北屯區東山路二段，一輛聯結車行駛中，疑似車輛煞車失靈，一連撞上對向的4輛汽車，共造成5人受傷送醫，由於衝撞力道太強，多部汽車被撞的變形，聯結車司機經酒測後未酒駕，救援情況在中午排除，道路恢復暢通，詳細車禍肇因，警方還要進一步調查。

台中市警察局第五分局11日上午9時18分獲報，在北屯區東山路有交通事故發生，1輛由31歲洪姓男子駕駛的大貨車，載著鋼筋等建材，沿著東山路二段由新社往市區北往南方向行駛，疑似車輛煞車失靈，行經東山路二段分向引道時，撞上對向分別由劉姓男子、兩名李姓男子與蘇姓男子的小客車。

上午這4名汽車駕駛開車行經北屯區東山路二段分向引道，國慶連續假日最後一天，不料飛來橫禍，被行駛在對向的聯結車撞上，多部被撞的小客車扭曲變形。

「快救出來！」由於有的車子被撞到半毀，車門扭曲，駕駛被卡在駕駛座，警消與救護人員快速救出送醫，駕駛聯結車的洪姓男子未受傷，被撞的其他4部小客車駕駛受傷，其中還有十歲幼童，幸無明顯外傷，意識清楚，無生命危險。

警方在場對大貨車駕駛經呼氣檢測，並無飲酒情事，現場依規定處置，轉交通警察大隊釐清肇事原因，警方呼籲行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守交通規則，避免車禍之發生。

警方表示，車禍肇事原因將進一步調查釐清原因與責任。