現場僅燒毀1部廢棄機車，所幸未波及旁邊另輛廢棄轎車，起火原因由縣消防局火調科鑑定處理中。（民眾提供）

火勢在15時58分獲得控制，16時01分完全撲滅，估計延燒約20平方公尺。（民眾提供）

金門消防局第一大隊長陳參奇說明救災過程。（金門縣消防局提供）

國立空中大學金門學習中心今天下午發生火燒車事故，在東北季風狂飆下，火勢一度十分猛烈，距離約300公尺的金城消防分隊火速出動3車8人趕到，8分鐘內完全撲滅，現場僅燒毀1部廢棄機車，所幸未釀成嚴重事故，起火原因由縣消防局火調科鑑定處理中。

今天下午15時53分許，金門空大校園內突然冒出陣陣濃煙，不時還可見火舌竄燒，在強勁東北季風助威下，火勢一度猛烈，過往人車趕緊閃避，擔心遭到隨風飄揚的灰燼波及。

距離僅約300公尺的金城消防分隊據報，馬上出動3車8人趕到現場，在第一大隊長陳參奇坐鎮指揮下，迅速布置水線灌救，火勢在15時58分獲得控制，16時01分完全撲滅，估計延燒約20平方公尺。

縣消防局檢視現場，確認只是雜物堆置地方，研判四周雜草燃燒引發火勢，僅燒毀廢棄機車1部，所幸未波及一旁另輛廢棄轎車，否則火勢必然更大，可能擴大延燒範圍，後果難以想像。

縣消防局提醒，金門久旱不雨，目前正是天乾物燥季節，民眾切莫亂丟煙蒂，更不可任意焚燒雜草，以免大火一發不可收拾，造成嚴重災害。

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