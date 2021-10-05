共機昨整天共56架次侵擾西南空域，再創單日紀錄，對此，藍委江啟臣直言，自己始終反對共機擾台的作為，因為只會讓彼此距離越來越遠，兩岸不論是擦槍走火或是軍備競賽，沒有人會是贏家；江也提醒蔡政府，兩岸關係不只是兩岸關係，而是美中台三方關係，如何找到台灣定位確保國家安全，才是重中之重。

江啟臣今（5日）在臉書發文指出，這幾天共機擾台架次屢創新高，昨天56架次更創下歷史新高，今年擾台迄今已達604架次，遠超過去年總和308架次，擾台沒有趨緩、只有增加，不但令國人不安，更無助於兩岸和平。

對於民進黨執政後，兩岸關係凍結，江啟臣直言，台海情勢始終未見和緩，甚至被認為是全球最危險的地方之一，讓國人陷入兵兇戰危的處境。

江啟臣稱，自己始終反對共機擾台的作為，一再呼籲對岸克制並停止，同時也提醒蔡政府兩岸關係不只是兩岸關係，而是美中台三方關係，如何在兩強對抗下找到定位，避免台灣成為棋子，以確保國家安全為最大目標，兩岸不論是擦槍走火或是軍備競賽，沒有人會是贏家。

江啟臣認為，兩岸交流需要善意與互信，一再以共機擾台，武力威嚇，只會讓彼此距離越來越遠，更無助台海和平。