雲林縣國、高中生23日開打BNT疫苗，首波正心中學、林內國中、崙背國中3所學校1500餘人，上午接種情況良好，有少數學生因擔心或身體不適臨時取消施打，大部分學生表示有打就有保護力，就像流感疫苗一樣，校方也特別請老師加強宣導疫苗接種前、後注意事項。

雲林縣12歲至18歲的國、高中職學生共3萬4081人，經各校統計接種BNT疫苗意願，同意接種比率為90.8％，其中願意到校接種者88.5％，自行到醫療院所接種者2.3％。

正心中學校長林佳慧表示，縣府安排學校高中部率先施打BNT疫苗，學生都很高興，認為愈多人接種，台灣就會愈安全。校方事前都已做好疫苗接種宣導，提醒學生施打前不要空腹，施打後避免做激烈運動。

吳姓學生說，家裡爸媽都已接種疫苗，所以他很希望能盡快接種，大家都接種的話會更安心，為了今天的接種，昨晚特別提早上床睡覺，養足精神減少可能的副作用。

雲林縣副縣長謝淑亞到正心中學關心學生接種狀況，她說現場施打秩序良好，學生都很配合，校方也做好事前準備。縣內國、高中生將在10月8日前全部施打完畢，施打後28天內，要留意是否出現不適症狀，若有異狀盡速就醫。