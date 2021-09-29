國民黨主席江啟臣走訪台中東勢快打站，了解第二劑莫德納疫苗施打情形。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

國民黨主席江啟臣29日走訪台中東勢、石岡快打站關心第二劑莫德納疫苗施打情形，並於臉書發文肯定盧秀燕及侯友宜的防疫作為，而其他先進國家提高疫苗覆蓋率後，已轉變思維，與病毒共存，蘇貞昌卻只關注確診數量管控，造成「全球防疫韌性排名」退居第42。

江啟臣文中提到，恩主公醫院傳出將未稀釋的BNT疫苗原液直接施打的錯誤，令人擔憂。疫苗施打的政策以及落實，是國家防疫工作最重要關鍵之一，認同侯友宜市長的決策，應該嚴格落實施打疫苗的SOP查核，確保疫苗施打安全，提高人民對於疫苗施打的信心。

江啟臣表示，中央疫情指揮中心固然是防疫政策的重要制定單位，但是落實、執行都卻都仰賴地方政府的認真付出。台中市在盧秀燕市長的帶領下，有超過7成採日本宇美町式接種法，讓施打疫苗的長輩在體力負擔最小，最方便的情況下，就可以完成疫苗施打。

江啟臣強調，城市治理，需要的是貼近人民的視角，而不是媒體的喧囂。盧市長與一線防疫人員的用心，值得肯定，更是國民黨執政給人民的信賴保證。

江啟臣也提到，彭博社公布9月份的「全球防疫韌性排名」，台灣排名又比上個月退步1名，排行全球第42。對照蘇貞昌院長誇耀台灣亂世中的幸福之地，實在是令人搖頭的落差。

江啟臣批評，蘇院長的思維還留在去年的確診數量管控，卻忘了其他先進國家在疫苗覆蓋率提高後，都已經轉變思維，與病毒共存。

「我們卻還在疫苗施打覆蓋率低落的掙扎之中，只能持續做國境管制。」江啟臣表示，彭博社的評量已經改以恢復正常生活，以及重新開始旅行和放鬆邊境限制，作為評量標準，我們防疫韌性排名當然難以提升。