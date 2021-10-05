高雄市5日起餐飲、休閒娛樂有條件解封，但外出務仍必須全程佩戴口罩。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

台灣連續52天無本土疫情，餐飲、休閒娛樂有條件解封，高雄市政府配合中央流行疫情指揮中心二級警戒宣布放寬相關防疫規定，5日起餐飲業不用隔板和維持距離，不限專人夾菜，但外出務仍必須全程佩戴口罩。

市長陳其邁強調，民眾外出務必全程佩戴口罩，如公園等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，仍須全程配戴口罩。

在餐飲業防疫管理措施方面，高市餐飲場所用餐，不限制使用隔板或維持1.5公尺間距，但在宴席之中建議仍應避免離桌敬茶酒。在放寬桌菜及自助餐取菜方面，雖不限專人分菜夾菜，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，以避免接觸性感染。

依中央疫情指揮中心規定，高市也有條件開放休閒娛樂場所，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所，營業前應向地方政府申請復業，且應落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制且不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天。

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）則維持關閉。

衛生局提醒，各項防疫措施將視疫情滾動式調整，呼籲民眾應維持警覺落實個人防護措施，並主動配合各項防疫工作。