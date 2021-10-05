民進黨前秘書長羅文嘉。（資料照／王文吉攝）

第10輪第二劑AZ疫苗4日開放預約，北市開放的7.2萬劑全數額滿，許多居住在台北市的民眾都預約不到，民進黨前秘書長羅文嘉更指控，中央提供給的疫苗是12萬劑，北市卻只開放7.2萬劑，他對此感到相當不解。此事也在網路上引發網友熱議，有網友質疑，疫苗不是中央分配的嗎？

羅文嘉今(5)日在臉書指出，昨(4)日上午11點多上線成功，結果全台北市的接種醫院診所全部額滿，最後只能到新北市找地方完成預約。事後得知中央提供的疫苗可打數量是12萬劑，北市卻只開放7.2萬劑，他質疑，其他4.8萬劑是要幹嘛？且之前不是一直罵中央疫苗不夠，現在疫苗發下來，卻扣住不給合格需要的人打；他並批柯文哲，「請不要一天到晚罵別人，把你該做的事情做好來」。

對此，台北市副市長蔡炳坤表示，一開始只開放7萬多劑，是因考量過去所開的名額都未額滿，加上同時開多種疫苗，擔心醫療院所打疫苗的量能吃緊，且也想保留2萬多劑給尚未施打的65歲以上長者，但因7萬多劑已不夠，昨也緊急加開3萬個名額。

此事也在PTT引發網友熱議，「疫苗誰分配的？」、「疫苗不是中央分配的嗎？」、「這在諷刺有人疫苗沒買夠嗎」、「現在連第一劑沒打的人那麼多」、「不對啊，羅文嘉你怎麼沒打高端？」、「有台灣價值思維都不一樣，呵呵」、「疫苗中央買的，他罵台北市怪怪的」、「中央系統預約不到，怪台北市喔」。

不過，也有網友表示，「每天不作亂就不叫柯文哲了」、「柯文哲的能力真是爛， 昨天搞到台北市一堆人在抱怨」、「北市只開放7萬，中間預留的5萬在幹嘛」、「台北市為什麼要先藏後開，很特別捏」、「中央分了，北市暗槓」。