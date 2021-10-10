台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

雙十國慶登場，蔡英文總統將發表「確保主權並捍衛國土，團結護台」，但面對大陸國家主席習近平稱「台灣問題是大陸的內政，不容許國外勢力介入」，兩岸關係膠著。台北市長柯文哲10日上午7時許出席北市升旗典禮被堵訪表示，保衛台灣一定沒錯，至於兩岸關係他不曉得，就看著辦，「我腦袋閃很多話，在想會不會失言！」

柯文哲笑說，保衛台灣一定沒錯，至於兩岸關係他不曉得，不過這樣啦，現在就看著辦，隨著國際局勢再調整就好了。至於怎麼看習近平的說法，柯笑說「啊算了，我都忍住，不要問我！」接著岔開話題，問電視台女記者要不要選高雄市旗山區議員。

針對蔡總統在國慶談話，有什麼期待？柯說「我腦袋閃過多話，要再檢查，我在想這樣講會不會失言？就是腦袋閃過去後，發現這句話不要講！」緊接著過馬路離開。

對於柯去總統府升旗，會坐在高雄市長陳其邁旁邊，是否聊市政，柯說，他不曉得聊什麼，所謂聊天就是沒特定對象才叫聊天，他這個人跟誰都可聊。