蔡英文總統在今年的國慶文告首度提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，引起國內外廣泛關注和討論。這種提法，當然又是民進黨慣用的「移花接木」之計，把本無爭議的兩岸「治權」各自分立的事實狀況，刻意混淆成兩岸「主權」互不隸屬的國與國關係。這是徹底違背中華民國憲法的「台獨」立場，蔡英文自己也心知肚明；但她仍照提不誤，本質上就是要魚目混珠，把全國人民當豆腐腦。

更可笑的是，社交平台上就有人開始說「她要搶當『中華民國』隊長」了！問題是，她當得了嗎？當然不可能。原因非常簡單：因為「中華民國」並非一空洞名詞或單純的口號，它是個血肉之軀，是一段真實的歷史，從辛亥革命一路走到今天已經110年了。儘管其間不乏風雨飄搖，至今依然屹立不搖！因此，「中華民國」當然不可能是「說說而已」——要成為中華民國「掌門人」，一定得看她「做的是什麼」。

「中華民國」的肉身，離不開革命之父孫中山、離不開領導北伐抗日和移渡台灣的蔣中正、離不開始於興中會的中國國民黨，更離不開悠久的中華文化、綿延的兩岸情和中國魂！這是最基本的歷史事實，也是中華民國的價值與情操所在。

而蔡英文呢？她和上面所述的每一項都確切地站在對立面。她千方百計切割中華文化、甚至遠渡重洋去南島語系「尋根」、從來不承認自己體內「中華民族」的DNA；她無時無刻不在尋找機會鞭屍蔣中正、污蔑他來到台灣以後各種正當的治理行為，甚至蔑視他成功守護台灣並建設台灣成為亞洲四小龍之首的傑出成就；她隨時在思考怎樣給中國國民黨使絆子、企圖製造省籍情結、分化台灣內部意識形態、巧取豪奪國民黨資產，以便削弱國民黨繼續參政的機會！

她在忠烈祠中吐口水、從不張嘴唱國歌、沒人見她拿過國旗、更把總統府打扮成綠森森的陰曹地府、把雙十紀念圖像設計成毫無剛勇血氣的捷運地圖.....這樣一個打從骨子裡仇恨中華民國的角色，有可能成為中華民國的「代言人」嗎？有可能因為鸚鵡學舌、說了幾句矯情彆扭的「四個堅持」，就成為中華民國的什麼「隊長」嗎？？

這種粗暴無稽的邏輯和評論，只能說是膚淺的「皮相觀察」，再不然就是刻意在為民進黨和蔡英文「帶風向」，試圖扭曲社會大眾的政治認知，順便激起其他陣營無中心思想者的騷動和擾亂罷了。(作者為前政務委員、新聞局長)

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