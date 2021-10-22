媒體公布最新的「兩岸關係年度大調查」，專家學者各自解讀，有苦口婆心期待當局不要誤判情勢者，也有期盼蔡政府化危機為希望者。然而，學者專家發言盈庭，卻無視於這項持續12年民意調查所凸顯的矛盾。

矛盾一：今年與去年相較，兩岸敵友量表中，除民間互動外，無論經貿關係、政治對立、軍事對抗和外交競爭，去年的兩岸「敵意」都要略高於今年，但去年民眾對蔡英文處理兩岸關係的滿意度卻有48%，還高於今年的40%。這是否意味著，兩岸關係越緊張，民眾對蔡英文處理兩岸關係越滿意？

矛盾二：民眾對蔡英文處理兩岸關係的不滿意度在2018年達到68%的最高點。然而，細看當年兩岸敵友量表，民間互動5.3，低於今年的5.8，表示當時民間互動較友善；經貿關係6.6，高於今年的6.3，表示當時經貿關係較具敵意；政治對立7.0，略低於今年的7.1，顯示當時政治較今年友善；軍事對抗6.8，低於今年的7.3，也較今年友善；外交競爭7.7，還高於今年的7.4，表示外交敵意有降低之勢。奇怪的是，今年不滿意蔡英文處理兩岸關係的比例卻大降20%。也再次說明，兩岸關係越緊張、彼此越具敵意，民眾愈滿意蔡英文的表現？

矛盾三：回看這項調查，從2016年迄今，除去年外，民眾對蔡英文處理兩岸關係的評價，一直都是不滿意度高於滿意度，即使去年滿意度首次超過不滿意度，但仍未達及格標準。嚴格說來，台灣民眾從來就沒滿意過蔡英文處理兩岸關係的能力與表現！也就是說，蔡英文上台以來，兩岸關係較馬政府時代緊張，民眾認為，蔡英文處理兩岸關係的表現從來沒有及格過。偏偏，蔡英文卻能以極大的差距贏得連任勝選？

矛盾四：今年共軍軍機軍艦擾台、繞台，無論次數、頻率和機種艦種，屢創新高；美國拜登政府出言「警告」中共的次數和用語嚴厲，也超過川普政府；國際媒體和所謂的學者專家也頻頻撰文警告或建議台灣加強戰備。可是，認為兩岸不可能開戰的「量表分數」，居然還比去年降低了0.1分。不知是民進黨政府嚇唬百姓的故技失效了？是台灣對於中共的威脅早已麻痺而免疫，還是台灣民眾根本不相信國內外政客和專家學者的言語？

矛盾五：回溯這項調查開始的2010年迄今，前7年，兩岸開戰可能性的量表分數平均為3.11，即使民進黨在地方選舉大勝的第二年，都還維持在3.2。2016年民進黨勝選後第二年，兩岸開戰可能性的量表分數，跳升為3.4，從此，一路攀高到去年的4.2和今年的4.1。由此，可以反證，所謂「中共威脅恫嚇台灣」，「打壓台灣在國際間生存空間」，「兩岸關係因而緊張」等論述之間，未必存有因果關係。如果，將2016年底川普當選美國總統的因素，加計在內，不難發現，2017年後，兩岸開戰可能性升高，責任歸屬極有可能不是官方所指責的北京，美國撩撥挑釁，難辭其咎。兩岸關係緊張歸緊張，迄今未達火爆臨界點，民眾看法和官方意志相互矛盾，或許是關鍵。

其實，類似兩岸關係這般重大的公共議題，哪裡是可以透過民調來窺管見的呢？民調顯示的不過就是過往這段時間，執政當局政治宣傳和媒體扭曲報導的成果罷了。兩岸和戰統獨，還得靠有大智慧的人士，以和平為念，庶幾兩岸敵友量表，可以永遠停留在友善互利的分數區間。

（作者為資深媒體人）

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