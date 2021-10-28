義大利最大報《晚郵報》24日大幅報導教廷與中共關係最新發展。報導指出，據教廷高層官員透露，中共要求教廷與台灣斷交以換取陸梵建交。教廷則要求先在北京設使館再談台梵關係，雙方暫無交集。

其實此一訊息了無新意，因為這是中共與教廷雙方多年來一貫的立場。但是我政府應特別注意，教廷官員此時再藉媒體放話，真正的用意或許是在提醒台灣，陸梵關係日漸正常化，恐怕不久之後教廷就會將大使館遷往北京，希望台灣早做心理準備。

對於外界一向關注的問題，包括：教廷是否會與中共「建交」，並與台灣「斷交」？教廷若與台灣「斷交」，將如何安排雙邊關係？可以從兩個層面來探究。

首先，教廷是在1942年與「中國」建立外交關係。因此教廷大使館正式名稱為「教廷駐中國大使館」(Apostolic Nunciature in China)。1949年中共在大陸建立政權，我政府遷來台灣後，教廷並沒有選邊。因為在教廷心目中，世界上只有一個中國。只是後來因為與中共關係不睦，被迫於1952年把大使館從南京遷來台北。

目前設在台北的教廷大使館正式名稱仍然叫作「教廷駐中國大使館」。顯示教廷認為「中國」包括大陸地區與台灣地區。兩岸分治的現狀，並不影響教廷對兩岸天主教全體教友的關懷。

對教廷而言，既然認同兩岸同屬一個中國，就不存在與中共「建交」、與台灣「斷交」的議題。現實問題僅僅是把大使館設在北京還是台北？教廷高層曾坦言，如果教廷與中共達成協議，當天就可以把大使館遷去北京。

其次，如果教廷將大使館遷往北京，並不意謂教廷與台灣「斷交」。因為教廷可以在台北設置代表教宗個人的「宗座代表」，繼續關懷與照顧台灣地區教友。目前看來，教廷未把大使館遷往北京，關鍵是大陸不同意，並不是教廷不願意。

教廷三年前與大陸簽署的主教任命協議，是雙方各讓一步，參考「越南模式」所做的安排，暫時解決大陸主教任命問題。雖然教廷後來也要求若干「地下教會」主教讓位給「愛國教會」。但是並未根本解決問題。因為中共當局對「愛國教會」的控制，以及對「地下教會」的打壓沒有鬆手，使「愛國教會」與「地下教會」難以共融。兩者之間如何對待，如何互動，還需要更多智慧及時間來解決。

我外交部一再宣稱，我與教廷邦誼穩固，也努力設法讓教廷大使館留在台北。然而，令人擔憂的是，我方根本沒有著力點，因為教廷不是世俗國家，不是我方加碼援助就能奏效。我政府對教廷多年來積極與中共改善關係的意圖了然於胸，卻毫無置喙之處，只能靜觀其變。在此情形下，唯有維持現狀，謹言慎行方為上策。

然而，蔡總統在國慶演說中提出「新兩國論」；日前接受CNN專訪時公然證實美軍駐台協訓；台灣目前與美國聯手挑戰讓中共加入聯合國的2758號決議；外交部長吳釗燮此刻又高調訪歐。種種事端似乎在故意激怒中共。難道是希望大陸強力反制，刻意在教會事務上讓步，以促使教廷早日將大使館遷往北京嗎？

（作者為退休大使）

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