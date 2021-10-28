美國有線電視新聞網（CNN）以頭條新聞獨家專訪蔡英文總統，證實有美軍協訓國軍。不過訪問中蔡總統也提及不放棄改善與北京關係的可能，如果對岸願意，她不排斥「蔡習會」。辣台妹蔡總統這和戰兩手策略，為美中台關係失衡再添變數。

蔡總統透過CNN自揭「美軍入台」的時機頗值得玩味，美國總統拜登和華府這陣子言行不一的情況，讓台灣輿論在戰略模糊與戰略清晰之間擺盪，在兩岸軍事對峙升高時，極為容易誤判情勢。蔡總統此說，亦證實過去一年傳聞美軍陸戰隊戍守AIT、美軍安和旅協訓國軍，果然不是空穴來風。

尤其9月初拜習電話會後，華府發言人說兩位領導人未談及台灣問題。事後證明，中國大陸新聞發布會說有談台灣問題、英國《金融時報》說美國要推台灣駐美代表處更名、正名；10月初中共解放軍3天內出動149架軍機擾台後，拜登總統不經意說出習近平違反兩人電話會中的「台灣協議」。這些被隱匿的漏網新聞，台灣政府事先毫不知情，完全被蒙在鼓裡。莫非，惹得蔡總統不開心？

「美軍入台」這件事無疑是踩了中國大陸紅線，猶記得去年8月底中共《環球時報》社論披露，如果美軍軍機起降台灣，台海戰爭就此打響……云云。雖然美軍後續不甩中國，執意多次派遣高官、軍機起降台灣，不斷地打臉中國，雙方較勁搞得台海兵凶戰危，可台灣畢竟是苦主，礙於美國老大哥是靠山，什麼委屈、彆屈都只能吞下去。但是，蔡總統親口證實「美軍入台」，這事不就惹翻阿共仔了嗎？好辦嗎？

耍點大小姐脾氣，也要釋出點溫暖，蔡總統說她不排斥「蔡習會」的可能性，把球丟給壓抑盛怒的對岸習近平，於情於理算是釋出一點點善意，也講給美國老大哥聽，台灣站隊美國，可不能欺騙台灣的感情，台灣也「不排斥」改善兩岸關係的選項。

萬一阿共仔不埋單呢？蔡英文已經叫戰四大公投「四個不同意」，再賣一次「芒果乾」能奈我何？引美軍入關，也是護萊豬萊牛的關啊。

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