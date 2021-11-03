富邦金董座蔡明興妻也確診 羅一鈞曝Ct值封口：我不希望被罰

富邦金控董座蔡明興夫人蔡翁美慧今上午傳出確診消息，中央流行疫情指揮中心今間接證實，今天被列新增境外移入的案16532於檢疫期滿前確診，且為突破性感染，Ct值34。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案16532確實為案16448的同班機接觸者，不過案16532曾在5月、7月打過兩劑AZ疫苗，入境後於居家檢疫期滿前接受採檢確診，屬於突破性感染。

富邦金日前證實董事長蔡明興確診新冠肺炎，目前正在專責病房隔離中，外界比對時間與年齡後推斷，之前境外移入的案16448即為蔡明興，但指揮中心對兩人的病況相當低調。不過羅一鈞表示，兩案都沒有重症前兆與風險，目前隔離治療都還算穩定。

另外也有媒體追問個案與日前確診的案16448是否為夫妻？羅一鈞說，因為大家已經知道案16448是誰了，所以不便再針對案16532的關係多做說明，因為根據傳染病防治法第10條，政府機關因業務知悉傳染病或疑似傳染病病人的姓名、病歷及病史等有關資料，不得洩漏，否則將處9萬至45萬元罰款。

對此，富邦金則回應，公司立場不過問相關人士個資。