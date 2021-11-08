鈞興-KY(4571)公布第3季財報，受惠於旺季效應，單季合併營收7.82億元，年增33.6％，稅後淨利1.36億元，年增77.25％，每股稅後盈餘2.86元，單季營收及獲利都創下歷年新高；累計前3季合併營收21.51億元，稅後淨利3.42億元，每股稅後盈餘7.19元，已經賺贏去年全年。

鈞興-KY持續拉升高精密度齒輪研磨、諧波減速器產品市場滲透率，第3季全鋼傘齒、全鋼直齒、齒輪箱、粉末冶金齒輪、精密五金件等主力產品比重分別為25.00％、7.66％、22.19％、11.91％及25.29％，合計92.05％，營收比重較去年第3季的97.39％減少，相較高精密度的齒輪研磨、諧波減速器產品合計銷售金額較去年同期大幅增加306.32％，營收比重也從去年第3季的2.61％，提升至今年第3季的7.95％。

鈞興-KY表示，進入第4季傳統出貨淡季，再加上十一長假工作天數較少，10月合併營收1.82億元，年減8.13％，累計至10月合併營收為23.33億元，年增48.69％。目前電動工具、園林工具等主要客戶訂單需求仍在，加上工業機器人、電動助力車市場業務持續進展，希望第4季繳出淡季不淡成績。