自總統民選以來，歷任總統的第二任期都免不了要面臨提前跛腳的夢魘。根據台灣民意基金會最新公布的民調數據顯示，12月舉行的4大公投，蔡政府極有可能會被全民以4比0完封，如果成真，蔡英文恐將提前跛腳。

正因為此次公投結果攸關蔡英文的威信，與日後主動或被迫分享權力，更衝擊蔡政府執政的正當性，連動影響民進黨內是否提早啟動接班的布局，因此，蔡英文才會不惜以總統之姿，竭盡所能地抹黑公投與民團的正當性，並將4大公投簡化為藍綠對決，徹底邊緣化人民自主的聲音，企圖再用「討厭國民黨」、「抗中保台」來進行權位保衛戰。

然而，4大公投中，國民黨其實只領銜兩項公投，另外兩項有關能源議題的公投，國民黨都是處於被動支持的狀態。猶如民眾黨喊出「兩好兩壞」，選擇性支持反萊豬與護藻礁公投般，都是因為理念相同而選擇參與。但何以民進黨刻意操弄、簡化成4大公投都是國民黨主導呢？顯然，蔡英文深知，4大公投如果與人民論理，蔡政府都將處於劣勢。

光是在萊豬、藻礁與公投綁大選3案，民進黨都必須面臨昨是今非、一再雙標的尷尬，更別說進入到實質內容的討論與辯論，更將喚起人民對民進黨的憤怒；而在核能議題上，民進黨的論述與政策也從未獲得直接民意的支持，相反地，最近一次的「以核養綠」公投，人民其實是對民進黨的能源政策投下不信任票。

此外，蔡英文每到危急時刻必定販賣「芒果乾」、拉出「抗中保台」牌出場救援。面對公投危機，蔡英文透過CNN專訪，釋放美軍駐台訊息，企圖利用狂踩對岸的底線，形塑被動的「抗中保台」假象。雖然國防部長出面澄清是CNN錯誤解讀，但倘若是外媒錯誤解讀，總統府發言人勢必第一時間予以鄭重否認，豈需輪到國防部長出面澄清？顯然是出身軍旅的國防部長不願配合總統府的政治操作，又不好意思直接點破「抗中保台」的公投救援梗，只能委婉用錯誤解讀，降低兩岸可能發生衝突的可能性。

但從蔡英文刻意操弄「討厭國民黨」、「抗中保台」的策略來看，蔡英文壓根就是不希望人民在公投的過程中，有太多理性討論的機會，避免因為自己的雙標，再次被人民教訓。

公民投票的機制是對事不對人，制度設計的本意就是要彌補代議政治的缺失，避免一黨獨大下對民意的不尊重與霸凌。因此，朝野各政黨面對公投議題，理當論理而非簡化成仇恨對決。民進黨身為執政黨，更應為自己政策負責與辯護，豈有迴避、簡化議題的道理？

依目前的情勢看來，反萊豬已是全民共識，其他3項公投案過關也是後勢可期。倘若蔡英文仍低估人民的智慧，執意用情緒綁架的策略與民意衝撞，那麼公投的結果恐不只是讓總統跛腳，更可能讓總統斷腿，落得號令出不了總統府的窘況。（作者為立法委員國會辦公室主任）