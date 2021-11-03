女星溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》出道，近年加入《木曜4超玩》主持群，青春活潑可愛的形象，受到許多粉絲喜愛，還被封為「木曜女神」、「國民女友」，最近她推出新歌勤跑宣傳，卻爆出臨時爽約通告，讓她趕緊發聲道歉滅火。

溫妮出道5年，上月推出首張專輯《問題少女》，最近再為新歌〈我不知道你知不知道我知不知道你〉跑宣傳，可有網友在論壇表示，日前聽電台時得知溫妮會上節目，本來還很期待，可節目進行到ㄧ半，主持人突然說：「溫妮沒有任何訊息，也聯絡不到人，就沒來上通告了」，令主持人原本準備的訪問稿都用不到了，最後主持人獨自和聽眾互動近一小時。

溫妮在臉書道歉，DJ彼得也大方接受。（圖／翻攝自臉書）

對於溫妮無故放鳥通告，不少網友認為「經紀人也是很雷，如果知道趕不上至少要事先知會」、「最起碼現場直播號碼，說晚到或者延後。但她沒有！這世代聯絡不到人，是蠻嚴重的事情...」、「覺得撇除其他的不說，放鳥真的很不妥」。

而電台DJ彼得當天的確在臉書預告溫妮會上電台節目後，過沒多久又於底下意有所指留言：「有關於等人這件事情，你的上限是等多久？超過這一段時間你就會生氣呢？」溫妮則跳出親自向他道歉，並解釋「行程時間控管失誤，來不及趕到直播，造成您與城市電台、以及廣大聽眾期待落空非常抱歉！」彼得也大氣回應「沒關係，下次還是歡迎妳來節目當中聊聊天喔」。