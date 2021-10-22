基進黨立委陳柏惟的罷免案即將揭曉。這個曾經打敗國民黨在地立委的「3Q哥」，當年因民進黨力挺及反中浪潮而當選，但上任後專業不足，和地方的連結與服務都不到位，讓「刪Q」案成立。此作為朱立倫接任國民黨主席後的第一戰，自是全力拉高罷免力道，蔡英文則表態「反刪Q」，頓時將這場戰役拉高到政黨對決層次，結果將影響兩黨、兩主席的聲勢及後續的公投和選舉，因此兩黨都不敢大意。

以藍軍來看，朱立倫有不能輸的壓力，畢竟他在黨主席選舉中得票未過半，是「弱勢主席」，勢必得藉罷免案來補充政治能量。基於此，國民黨中央將陳柏惟定位為支持毒品合法化、萊豬進口及中火火力全開的「三毒立委」，來強化陳不適任的論述基礎。

倘朱能在罷免戰役順利達陣，後續若顏寬恆上陣補選，國民黨拿下這席立委的機會便拉高，除了能讓藍軍立院席次增加外，更能為年底公投壯聲勢，若公投案再開出紅盤，朱的主席寶座便能坐穩。後續再打明年縣市長選舉之戰，如再獲佳績，朱便有進取2024年總統的資格，這也是他此次傾盡洪荒之力的原因。

反觀蔡英文，雖然號召民進黨人士力挺陳柏惟，但顯然「形式大於實質」，因為她除了在黨中常會表達「反刪Q」外，並沒有在社群或媒體訪談時強化挺陳的論述，施力不如之前挺黃捷罷免案。

原因不難理解。一是陳柏惟確實爭議性強，蔡若是強力挺陳，和陳的爭議就會有某程度的連結，如朱立倫質疑她「要跟毒品、賭博、肇逃站在一起嗎？」，是以蔡只從「不希望他成為國民黨惡鬥下的犧牲品」。這種唱高調論述離全力力挺有相當的距離。

二，若是民進黨全力挺陳而將其穩住，陳的能量勢必大增，甚至成為綠軍在大台中區塊的第一人，不僅衝擊綠軍在中台灣的政治生態，更使民進黨要持續駕馭陳有相當懸念，連民進黨台中市長人選的布局都可能受影響。是以從大綠、小綠在地敏感的權力競合生態來看，要蔡卯起來力挺陳，可能性勢必不高。

三，蔡英文若卯起來捍衛陳柏惟，還有個風險，就是陳仍被罷免後，坊間的解讀勢必為「朱蔡權力消長」、「後蔡時代來臨」、「蔡面臨跛鴨危機」，直接影響蔡的治理權威及政治能量，之後蔡要如何進行6都市長提名及接班布局的安排？以民進黨派系較勁之慘烈程度，蔡又如何能壓得住？因此，蔡雖得在刪Q罷免案表態，但也只是想對陳及深綠選民搏一下感情，在涉入程度上仍得維持安全距離，才能有迴旋空間，以保自己的最大利益。

總結來說，基進黨全黨救一人的力道，遠不如民進黨和國民黨在這盤棋裡的較勁來得關鍵。朱立倫全力衝刺、蔡英文保留實力，一來一往，最後的結果牽動的不只是這一局，後續影響更值得觀察。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）