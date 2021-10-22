民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼台北市長柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「四個堅持」惹怒柯當場回擊，引發討論。對此，簡舒培昨也在臉書作出解釋，並「還原當時現場」情況，表示自己並沒強迫柯文哲一定要說，只有不斷問「敢不敢說」。但不少網友仍不認同簡舒培的說法，在其臉書下方留言，有人說「議員的發言看低了人民的素質」，更有網友反問「質詢時間搞這種意識形態，對得起選民嗎」？

簡舒培昨（21日）在臉書發文指出，自己20日以議員身分在議會對柯文哲提出質詢，是認為柯文哲每年花費大筆市政預算在辦雙城論壇，但與中國關係態度又曖昧不明，這也被外界批評是檳榔的主要原因，既然柯文哲認為四個堅持是他也會講的話，她就給柯一個機會一字不漏地說出四個堅持，來證明會不會「蔡總統說就是台灣價值，他講的話就是中共同路人」。

簡舒培說，市長可以表達認同也可以否定也可以是中立，可是柯文哲對這個議題始終不願正面回應，不只一再迴避後來還動怒；簡舒培更稱，柯文哲還惱羞成怒，發動整個民眾黨與市府發言系統來進行政治攻擊，搭配直通柯文哲的網軍威脅、扭曲議員的質詢權，這才是寡頭政黨、違反民主的常態。

簡舒培在文末更附上自己質詢的逐字稿，證明並沒有逼迫柯一定要說出四個堅持。但此文發表後，許多網友並不認同，紛紛到其po文底下留言表示，「真的很好奇妳到底是台北市議員，還是立法委員？台北市的問題妳完全沒問到？一直在問總統的事情，台灣的事情到底跟妳有啥關係？不要再秀下限了」、「委員我認為你太過份，哪有這樣要別人複誦什麼？」、「蔡英文的謙卑謙卑再謙卑去哪裡了？民進黨真的是霸道，唯我獨尊，議員這種質詢態度，質詢內容真是無恥」，但也有網友直言，「幫補血，你沒錯！逐字稿很清楚」。