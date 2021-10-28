台北市長柯文哲28日上午赴議會專案報告，稱疫苗採購將交由「工務局聯合採購發包中心」代辦，但議員簡舒培質疑疫苗屬「不採購代辦類型」，轟柯文哲詐騙集團。對此，北市副市長黃珊珊表示，這是原則，現在是重大採購，此案就是會採發包中心代辦方式，程序上符合採購程序。

對於發包中心不代辦藥品採買的質疑，黃珊珊28日下午於衛生局記者會解釋，平時只要預算達500萬都要交給發包中心來代辦，因此新冠疫苗採購雖然是藥品採購，但是因為是巨額採購，與聯合醫院例行採購不同，為了求審慎周延，會把案子供給工務局的聯合發包中心協助代辦招標作業。

黃珊珊說，所有程序會請發包中心處理，採購作業還是衛生局主導，她強調會把案子上北市廉政平台，與平時程序不同，會採取最高規格處理。

媒體追問，但發包中心不代辦項目有藥品？黃珊珊表示，「各位這個是原則，現在是重大採購」，此案就是會採發包中心代辦方式，公開評選，程序上公開透明，代辦不代辦，是市府內部的行政作業，程序上是符合採購程序。

對此，聯合採購發包中心主任陳昭志表示，衛生局藥品跟疫苗是包含疫情需要緊急採購，並沒有代辦，若府的政策覺得需要發包中心代辦，因為金額巨大，需要公開評選機制；疫苗的情況可能比較特殊，看衛生局自己辦還是發包中心辦ok，府方指示都全力配合。