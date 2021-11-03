國民黨主席朱立倫10月回鍋就任，黨全代會也於日前召開，新的政策綱領上路，連勝文、黃敏惠、夏立言三位副主席功能分工，百年黨機器再度重開機。

在蔡政府執政之下，兩岸關係進展冰封，對話呈現暫停狀態，台海更陷緊張局勢，前任國民黨主席江啟臣也未能端出突破困境的對案，國共關係還自陷囹圄，因此，這份新政綱中的兩岸主張，自是聚光燈的焦點所在。

新政綱以「六大主軸、十大領域」擘劃未來的方向，在兩岸的部分，以「深化兩岸和平」為精神，以「增進兩岸互信，追求台海穩定」為工作目標，但是在這上千字的相關文字中，未見「統一」，也不重複前總統馬英九「不統、不獨、不武」的「三不」，部分心繫兩岸關係發展人士，一時之間摸不著能夠高度概括的核心表述。

原因就出在，政綱強調的是「延續性」，延續過去黨章、黨綱內容，包括2005年「連胡五項願景」以及馬前總統8年主政期間的基本方針，也就是國共所稱的定海神針「九二共識」，也不忘加上我方必然提到的「一中各表」。因此，民進黨對這份政綱的批評也鎖定「九二共識」猛轟，畢竟就綠營的觀點，「九二共識」歷經兩次大選，已遭民意唾棄，並非「全民共識」。

那麼，朱立倫挹注兩岸政策的活水是什麼，其實重點不是要端出什麼新口號。朱立倫在上一次擔任黨主席期間，2015年與中共總書記習近平會面時就已提出「求同尊異」論述，當時習近平即以「聚同化異」回應，只是當時未能激起漣漪，也讓人遺忘了朱立倫過去在兩岸上的著墨。

甚至有若干人士解讀，將「求同尊異」視為國共的矛盾，但正面看待，對岸並未斷然否定，觀察習近平發出的賀電以及國台辦的談話，僅是強調要在「一個中國」之下解決差異。

從黨副主席的人事安排，也可看出在朱立倫欲消弭江啟臣任內與對岸齟齬的企圖。夏立言是馬系人馬，曾任陸委會主委，更是「馬習會」的推手，作為開展兩黨關係的聯繫，確實是具有互信基礎的人選。

至於為何有黨代表在全代會上提案成立「反台獨工作小組」，是不是黨內對朱立倫兩岸路線的不信任，這倒不用多做聯想，畢竟政綱已宣示兩岸基調不變，另設工作小組猶如疊床架屋，有無必要性，中常會是否有共識，將會是個問號。

「海峽論壇」成了兩黨重啟對話重頭戲

對於朱立倫未來的兩岸工作表現，接下來有兩個指標可供觀察其成敗。一是因疫情延宕的2021海峽論壇；再者是低迷的兩岸關係，也有朱立倫努力的空間。

若是海峽論壇重行舉辦，國民黨參與的層級與規模，將反映出國共來往的冷熱變化。政綱裡也提到，將透過「兩岸論壇」及各類交流平台，增加多元對話機制，因此，海峽論壇的參與程度，將會是重要的一步。

四個堅持vs. 四個捍衛

蔡英文在國慶講話中，與台灣人民約定「四個堅持」：「堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志。」認為這是守住主權，守住民主自由生活方式的底線。

但是民眾看問題卻是很實際，網路媒體Yahoo最新網路民調卻顯示，有超過七成三的民眾認為現在的兩岸關係「很差」、六成六的民眾對於蔡政府兩岸政策「非常不滿」。聯合報10月公布的兩岸民調亦指出，民眾對於蔡總統處理兩岸關係的評價表示不滿的有四成八，顯然大家心知肚明，除了「堅持」，「還需要多做些什麼」。

朱立倫則以「四個捍衛」回應：「捍衛中華民國憲法；捍衛自由民主的立國精神；捍衛台灣兩千三百萬民眾的安全、和平與繁榮；捍衛中華民國歷史的事實與尊嚴。」這般喊話，看來也很難立刻激起廣大民眾的迴響，「也必須多做些什麼」。

在野黨也可以有作為

剛出爐的美麗島電子報10月國政民調顯示，朱立倫就任國民黨主席後的信任指數，比8月陡降6.7點達42.3點，信任比率較8月下跌7.3個百分點達38.2%、不信任比率較8月增加7.6個百分點達50.2%。

該民調研判，大幅波動是因題敘更動，既往稱「前新北市長」，問卷改稱「國民黨主席」，「泛綠民眾」與「台灣民眾黨」支持者或因朱立倫的身分轉換，而對其信任評價驟降。

但也因具備了黨主席的身分，朱立倫在「擔任總統的適合度」上，從「泛藍民眾」中，多獲取了9.5個百分點認同，顯然泛藍民眾對朱立倫的期待是有所增加的。

雖然中央並非由國民黨執政，但作為最大在野黨，同時也掌理了14縣市，這是國民黨握有的實質力量。如何落實政綱所述，督促民進黨政府恢復兩岸制度性協商，重建爭端解決機制，維護農漁民權益，也因應全球區域經濟整合浪潮，國民黨現在就要端出相應的舉措和行動，否則將淪為空談。

例如政綱所提，國民黨要扮演起服務台商、台生的角色，尤其在兩岸官方管道中斷停擺之下，如何組織民間資源，解決兩岸民生往來所衍生的問題，從貼近民眾的服務下手，總是會讓人有感的。

說到底，國共兩黨看似走不出死胡同，但是兩岸要開展合作，任一方都不可能昧於現實，僅是自吹自擂。看待朱立倫的「求同尊異」，何不把它當成是敲門磚，是一動態的進程，只要秉持「對等、尊嚴」的原則、走大路、取信於民，或有機會成為「中道力量」，和緩兩岸歧見下的緊張氣氛。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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