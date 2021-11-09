針對媒體報導，明年縣市長大選，戰鬥藍已經規劃一份六都市長夢幻名單。戰鬥藍發起人趙少康今澄清絕無此事，並強調所有戰鬥藍人事布局、活動規畫以及政策訴求，均以趙少康本人說明或辦公室發出的新聞稿為唯一管道，外界各種打著趙少康或戰鬥藍旗幟的放話，一概與趙少康無關，更不代表戰鬥藍。

根據這份報導，戰鬥藍力拱孫文學校總校長張亞中與無黨籍立委高金素梅等人挑戰六都市長，形同挑戰國民黨主席朱立倫的提名權。

趙少康表示，根據體制，國民黨公職提名權原本就在黨主席，他無意挑戰任何人，戰鬥藍是為了提升國民黨整體戰力、凝聚基層向心力，他願意替黨提名的優秀人選站台或助講，以獲得國民黨整體勝利為首要任務。

趙少康強調，至於點名戰鬥藍在明年選戰中支持或不支持的特定人選，都不是趙少康授意，事先也未接獲媒體查證。趙說，由於戰鬥藍號召力強大，最近打著戰鬥藍旗號做各種放話者眾多，對於戰鬥藍規劃與行動，一概以他的說法與辦公室新聞稿為依歸，其他人的放話均與趙少康和戰鬥藍無關。