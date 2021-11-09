顏寬恒宣布出戰中二區補選！ 朱立倫、盧秀燕、江啟臣同台力挺

台中市第二選區立委補選，傳出國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕和立委江啟臣今（9）日晚間7時30分，將到顏寬恒沙鹿服務處，陪同顏寬恒宣布參加第二選區立委補選。

藍營從朱立倫、盧秀燕、江啟臣到藍營議員，都為顏寬恒壯聲勢，展現大團結氣勢。朱立倫強調，第二選區的立委參選人一定要接地氣，服務鄉親，不能空降，今晚除拜訪副議長顏莉敏外，重頭戲是與顏寛恒會面，盧秀燕也受邀出席。

由於參選時間佈局短暫，顏寛恒深耕地方多年，朱立倫、盧秀燕和江啟臣出馬相挺，顏寬恒對決林靜儀，也將成為朱立倫和蔡英文總統的「英倫大戰」。

朱立倫表示，過去忍受一位不了解地方的立委，最後被罷免，現在補選，一定要支持在地的力量，顏寬恒過去對地方貢獻大，每一區都很認真服務，爭取的預算都可以詳細列給大家聽。相信盧秀燕都可以肯定。雖然這一段時間沒有做立委，但都在努力打拚，希望市民不要再被政黨操弄，不要再選空降的人，不要再造謠抹黑。面對空降民進黨，用在地選票支持在地力量，國民黨宣布徵召顏寬恒，讓在地能夠在國會發聲，幫台中第二選區努力。

顏寬恒表示，從這一刻起，加入補選，真正在地人，海線不是任何一個政黨的，是所有鄉親的。他不忍看到家鄉變成政黨對決的戰場，單純只是在地鄉親選出代表地方的民意代表，這次選舉不是政黨決鬥日。

他強調，這場補選就是關心在地、地方需要，鄉親需要好空氣，出門不須穿防彈衣，只需要安居樂業，誰能幫地方爭取權益。鄉親只要想安居樂業，不要互相攻擊。所以他勇敢承擔，希望能得到選民支持。

台中市長盧秀燕表示，她看顏寬恒長大的，選區都是看他長大的，他的朋友同學都認識，選區的家庭有困難，顏寬恒也都去幫忙。原本他想休息，但很多人都希望他出來服務。這些鄉親都像家人，所以才挺身而出。

鄉親對他很了解，他沒有變，他可以做到三點，他對在地非常了解，衣草一 木如數家珍，這裡就是他的家。且看得到找得道，一定在故鄉服務，也一定和在地民意站在一起。所以他挺身而出，「我親自來祝福他，加油！」

立委江啟臣表示，希望可以繼續和顏寬恒當同事，在地需要一個了解在地的人服務，需要一個在地台中人的選舉，而不適政黨對決。這次選舉是在地與空降的對決，是團結與抹黑的對決。我們會全力相挺，為台中爭取光榮的一天。

立委許淑華表示，顏寬恒常常為地方爭取重大建設，即使沒有擔任公職，還是隨時隨地把地方囑託放在心裡。中彰投是生活圈，未來許多重要建設，中彰投要緊密結合，要發展為低碳城市，顏寬恒也和民眾站在一起，為中部努力，「我們會與遠做顏寬恒的後盾！」