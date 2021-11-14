主治醫師談宋姓男大生的病情發展。（馮惠宜攝） 宋媽媽表示，兒子向市長表示，他很想趕快回到學校裏。（馮惠宜攝）

男大生問：嫌犯都被抓了嗎？盧秀燕承諾會嚴辦

台中被毆重傷宋姓男大生，在清醒拔管後，今（14日）再拔除鼻胃管，主治醫師表示，他恢復超乎預期，但也透露對於他受傷的情況不太願意談；台中市長盧秀燕也二度到病房探視，給予加油鼓勵，媽媽轉述兒子問市長，嫌犯都被抓了嗎？市長回應，三人都被抓了並承諾會嚴辦；而宋姓男大生向市長表示「我OK，希望趕快回學校！」。

台中宋姓男大生7日清晨與開瑪莎拉蒂的3惡煞發生擦撞車禍，竟被打到顱內出血昏迷送醫急救，引起各界關注，為他加油打氣。聽聞宋姓男大生已清醒，盧秀燕14日上午到醫院再度探視，為他加油打氣，宋母表示，兒子對於市長的關心，不斷表示，他OK，他很想趕快回到學校。

主治醫師台中榮總神精醫學中心主任沈炯褀表示，宋姓男大生昨晚睡得很好，今天已為宋姓男大生拔除鼻胃管，可開始進食，恢復進展超乎預期，病情也朝樂觀發展，今（14日）再問他100開根號回答得更快速了，昨也拔除鼻胃管可開始進食，預計明（15日）就可以轉到普通病房。

沈炯祺也誇讚宋姓男大生很樂觀，也是個文靜的孩子，在病房裏喜歡看書，不愛滑手機，他也透露男大生不太願意去想當時受傷的狀況，簡單考數學題，他也都對答如流。