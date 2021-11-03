美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）第一個4年任期即將屆滿，總統拜登今天表示，很快將決定鮑爾是否續任。

法新社報導，拜登在蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），會後在記者會發表上述談話。他拒絕針對誰將領導聯準會一事多加討論，但表示「很快就會做出宣布」。

拜登表示，自己「有很多不錯的選擇」，但他目前不打算針對選誰出來率領聯準會一事「加以推測」。全球最大經濟體美國經濟正從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦，而聯準會負責指導美國貨幣政策。

共和黨籍前總統川普指派鮑爾擔任任期4年的聯準會主席，鮑爾2018年走馬上任，任期將於明年2月屆滿。

拜登必須從董事會成員中挑選一人擔任聯準會主席，此外還得填補一個職位空缺，他將決定是否重新任命任期將於明年1月底屆滿的副主席克拉里達（Richard Clarida），並選出一名負責銀行監管作業的副主席。

共和黨籍的鮑爾雖獲部分民主黨人士肯定，仍有一些進步派呼籲拜登挑選相對屬於自由派的人選，以採取更多行動加強監管銀行，並處理氣候變遷及系統性種族歧視問題。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101103