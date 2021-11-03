女學生打BNT後發生心肌炎，裝葉克膜恐截肢。國內青少年打完BNT後心肌炎的發生率是美國的2.29倍。青少年接種疫苗真的利大於弊嗎？

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今（2）在臉書發表文章指出，美國12～17歲青少年施打BNT疫苗後產生心肌炎的發生率，女性為百萬分之1.1，男性為百萬分之9.8；台灣12～17歲的人口約為120萬人，疫苗接種率88％，換算下來，國內青少年接種第一劑BNT後，罹患心肌炎的機率約為百萬分之13，大約是美國的2倍。

此外，今年10月份，韓國發表了1例與疫苗相關的心肌炎死亡案例。22歲年輕人在施打BNT疫苗5天後出現心絞痛，在7小時後死亡。這是第一例疫苗相關心肌炎死亡的案例。

何美鄉在文中直指：「疫苗的『利』是預防重症與死亡。台灣小孩的重症是多少？死亡是多少？」「疫苗的『弊』是嚴重心肌炎，年紀愈小，風險愈高，青少年可以自己決定，要不要承受這些風險？」

●國內19青少年接種BNT後引發心肌炎 其中1例重症住院中

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布最新統計數據，截至10月27日，國內總計19例12～17歲青少年接種第一劑BNT疫苗後出現心肌炎，其中18例輕症，1例重症，通報率為男性百萬分之22.5，女性為百萬分之5.5。

莊人祥強調，台灣和美國的作法不同，台灣是以大數據監測通報，美國則是每個案例審查，「分子較嚴格，當然案例也較少，」由於牽涉每個國家通報不良反應事件的敏感度，都會影響數據。但指揮中心也會持續與衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的專家討論，是否讓青少年繼續接種第二劑BNT疫苗。

●接種第二劑BNT 心肌炎發生率恐高出第一劑4倍

「這個數字（通報率）到了第二劑會更高，可能是第一劑的4倍，」ACIP委員之一、林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成指出：

心肌炎在接種第一劑和第二劑BNT疫苗後的相對發生率約為20％對上80％，因此可以預期接種第二劑後的發生率大約會是第一劑的4倍。

黃玉成表示，起初討論是否開放國內青少年接種BNT疫苗時，就曾提出這方面疑慮，目前為止，國內18歲以下新冠肺炎確診案例約1000出頭，只占總數十分之一，其中只有不到10例有產生輕微肺炎，沒有人住進加護病房，「現在卻發生學生打完疫苗後住院，而且如果打完第二劑，人數可能更多。」

「不過，萬一有疫情進到社區，散播很快，就要思考如何平衡效益。」他舉例，前陣子新北幼兒園發生群聚事件，校園一旦出現確診案例，很快就會擴散開來，並且把病毒帶回家中，也影響孩子受教權，利與弊確實要審慎評估。

●美數據顯示 青少年接種疫苗後心肌炎發生率高出背景值達30倍

何美鄉在文中指出，美國青少年接種第二劑BNT疫苗後，罹患心肌炎的發生率為男性百萬分之66.7，女性百萬分之9.1；美國12～17歲心肌炎的背景值，則是女生不超過2，男生不超過4。

黃玉成也提出，美國統計至6月中旬已通報1200多例注射BNT和莫德納疫苗後引發心肌炎的案例，尤其12～17歲青少年在打完第二劑之後1週內發生率更高出背景值達30倍，顯然疫苗確實有可能提高心肌炎的發生率。

不過黃玉成認為，光從數據難以斷言台灣青少年施打BNT疫苗後心肌炎的發生率確實比美國高，有可能是國內不斷提醒民留意眾注射疫苗後的風險、注意相關症狀，加上台灣就醫方便，有些人可能沒有出現明顯症狀、卻主動就醫檢查，抽血發現一點異樣就通報，都可能使台灣的心肌炎發生率看起來高出許多。

●接種決定權在個人 應予尊重、避免霸凌

至於該不該打第二劑BNT？尤其美國美國食品藥物管理局（FDA）也已緊急批准BNT疫苗施打可擴及5～11歲孩童，未來也可能影響國內疫苗政策，恐讓更多家長陷入焦慮。

除了ACIP委員會持續討論，黃玉成強調，最終決定權仍在家長與孩子，有些人認為國內目前疫情緩和，暫緩接種，都應予尊重。據了解，有些同儕會恫嚇沒有打疫苗的同學，「如果班上出現（防疫）缺口，就是你害的，」形同霸凌，提醒還是應尊重每個人的意願。